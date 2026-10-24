Над 305 хиляди пловдивчани могат да гласуват утре

Сред тях са шестима столетници, на 2312 младежи ще им е за пръв път

Избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването могат да поискат безплатен транспорт до секцията

305 802 пловдивчани могат да упражнят правото си на глас на президентските избори утре. На територията на града има общо 488 секции, като 2 от тях са за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначени за избиратели трайни увреждания, а 12 са в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода.

Секции за гласуване с подвижна избирателна кутия са образувани в районите „Източен" и „Северен". Първата ще обслужва и избирателите в „Централен" и „Тракия", а втората - и тези в „Западен" и „Южен".

В 466 от избирателните секции в Пловдив е осигурено машинно гласуване, като в 62 от тях ще има по две машини. В останалите 22 секции гласуването ще се извършва единствено с хартиени бюлетини.

Най-много пловдивчани с право на глас има в район "Южен". 68 669 души ще могат да отидат в общо 105 избирателни секции. В район "Централен" 65 199 могат да гласуват на 103 места. Следва "Тракия", където избирателите са 48 493, а секциите - 78, на четвърто място е "Източен" с 45 122 жители с право на глас и 72 секции. В "Северен", макар да има по-малко потенциални гласоподаватели - 44 207, секциите са 76. На последно място остава район "Западен" с 34 112 избиратели и 54 секции.

За първи път правото си на глас на изборите на 25 октомври ще могат да упражнят 2 312 млади жители на Пловдив, родени в периода от 20 април до 25 октомври 2008 г. В избирателните списъци са включени и шестима столетници.

В изборния ден Община Пловдив осигурява безплатен специализиран транспорт за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването. Заявки за превоз от дома до избирателната секция и обратно се приемат до 17 часа на 25-и на телефон 032/96 24 78.

От градската управа призовават избирателите да проверят предварително номера и адреса на избирателната секция, в която ще упражнят правото си на глас и да не отлагат проверката за изборния ден. Предварителната проверка ще улесни избирателите и ще допринесе за по-спокойното и безпроблемно протичане на изборния процес.