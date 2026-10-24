Българин и двама турци са задържани за убийството на Слави Бинев

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Две оръжия са открити в колата, в която са задържани тримата души, арестувани за убийството на Слави Бинев. Полицията ги е хванала в района на тунел „Траянови врата" на автомагистрала „Тракия". Тримата са с чисти досиета.

Двама от задържаните са с турцо, третият мъж е българин. Работи се по установяване на мотивите за убийството. По първоначални данни става дума за битов конфликт. Двамата турци са трайно установени в България. Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес Снимка: 24 часа

Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес, изпрати до редакцията човек на "24 часа".

Арестът е заснет на магистралата в посока от София към Бургас, малко след тунела на Ихтиман.