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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23797370 www.24chasa.bg

Българин и двама турци са задържани за убийството на Слави Бинев

Димитър Мартинов

[email protected]

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Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес Снимка: 24 часа

Две оръжия са открити в колата, в която са задържани тримата души, арестувани за убийството на Слави Бинев.  Полицията ги е хванала в района на тунел „Траянови врата" на автомагистрала „Тракия". Тримата са с чисти досиета.

Двама от задържаните са с турцо, третият мъж  е българин. Работи се по установяване на мотивите за убийството. По първоначални данни става дума за битов конфликт.  Двамата турци са трайно установени в България.

Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес Снимка: 24 часа
Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес Снимка: 24 часа

Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес, изпрати до редакцията човек на "24 часа".

Арестът е заснет на магистралата в посока от София към Бургас, малко след тунела на Ихтиман.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес Снимка: 24 часа
Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес Снимка: 24 часа

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