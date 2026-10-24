Велислава Петрова и Жан-Ноел Баро обсъдиха сигурността в Черно море и развитието на двустранните отношения

България и Франция подписаха актуализирана Пътна карта за стратегическото си партньорство

Министърът на външните работи Велислава Петрова посрещна във Варна министъра за Европа и външните работи на Франция Жан-Ноел Баро. Това е първото посещение на френски външен министър в България от 20 години насам. Визитата даде нов импулс на политическия диалог и стратегическото партньорство между двете държави, съобщават от българското външно министерство.

В двореца "Евксиноград" край Варна двамата министри подписаха актуализираната Пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство между България и Франция, установено през 2008 г. Документът задава цялостна и актуална рамка за двустранното сътрудничество и очертава конкретни насоки за развитието му в съответствие със съвременните реалности. Тя обхваща политическия диалог и координацията по европейски въпроси, икономиката и инвестициите, отбраната, енергетиката, инфраструктурата, образованието и културата. Сред областите с потенциал за съвместни инициативи са отбранителната промишленост, енергетиката, космическите технологии и изкуственият интелект.

Сигурността в Черно море и безопасността на корабоплаването бяха сред водещите теми на разговорите. Министър Петрова благодари на Франция за изразената солидарност с България след атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Двамата министри подчертаха необходимостта от координирани действия в ЕС и НАТО за защита на цивилните екипажи и гарантиране на свободата на корабоплаването. Те споделиха разбирането, че установяването на мораториум върху удари срещу търговски кораби в Черно море е необходимо за опазването на цивилните екипажи и безопасността на корабоплаването.

Министър Петрова постави акцент и върху необходимостта от своевременно укрепване на наблюдението и отбранителните способности в региона, включително чрез по-тясно съюзническо сътрудничество. Подчертано беше, че България и Румъния работят за развитието на Черноморския център за морска сигурност и за напредъка по приоритетите на Европейския съюз за Черноморския регион. В този контекст подкрепата на Франция и сътрудничеството с европейските партньори имат важно значение.

"Черноморският хъб за сигурност е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море", отбеляза Велислава Петрова. България и Румъния работят съвместно за изграждането му като мрежова структура с взаимно допълващи се центрове във Варна и Констанца. Сред планираните направления на работа на българския център са ситуационната осведоменост, защитата на критичната инфраструктура, киберсигурността, противодействието на хибридните заплахи и екологичната сигурност.

Акцент в разговорите беше и стратегическата свързаност между Европа и Азия. Министър Петрова представи предстоящата среща на върха за свързаност, на която България ще бъде домакин през 2027 г., и възможностите форумът да даде тласък на транспортните коридори и регионалните партньорства.

Подписването на актуализираната Пътна карта и проведените разговори потвърдиха общата воля на България и Франция да развиват стратегическото си партньорство чрез активен политически диалог, съюзническа солидарност и конкретни практически резултати в интерес на двете държави и на Европа.

В рамките на визитата двамата министри посетиха Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров". На територията на училището предстои да бъде разположен българският компонент на Черноморския център за морска сигурност.