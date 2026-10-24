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Велислава Петрова и Жан-Ноел Баро обсъдиха сигурността в Черно море и развитието на двустранните отношения

Ваньо Стоилов
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Велислава Петрова Снимка: Архив

България и Франция подписаха актуализирана Пътна карта за стратегическото си партньорство

Министърът на външните работи Велислава Петрова посрещна във Варна министъра за Европа и външните работи на Франция Жан-Ноел Баро. Това е първото посещение на френски външен министър в България от 20 години насам. Визитата даде нов импулс на политическия диалог и стратегическото партньорство между двете държави, съобщават от българското външно министерство.

В двореца "Евксиноград" край Варна двамата министри подписаха актуализираната Пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство между България и Франция, установено през 2008 г. Документът задава цялостна и актуална рамка за двустранното сътрудничество и очертава конкретни насоки за развитието му в съответствие със съвременните реалности. Тя обхваща политическия диалог и координацията по европейски въпроси, икономиката и инвестициите, отбраната, енергетиката, инфраструктурата, образованието и културата. Сред областите с потенциал за съвместни инициативи са отбранителната промишленост, енергетиката, космическите технологии и изкуственият интелект.

Сигурността в Черно море и безопасността на корабоплаването бяха сред водещите теми на разговорите. Министър Петрова благодари на Франция за изразената солидарност с България след атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Двамата министри подчертаха необходимостта от координирани действия в ЕС и НАТО за защита на цивилните екипажи и гарантиране на свободата на корабоплаването. Те споделиха разбирането, че установяването на мораториум върху удари срещу търговски кораби в Черно море е необходимо за опазването на цивилните екипажи и безопасността на корабоплаването.

Министър Петрова постави акцент и върху необходимостта от своевременно укрепване на наблюдението и отбранителните способности в региона, включително чрез по-тясно съюзническо сътрудничество. Подчертано беше, че България и Румъния работят за развитието на Черноморския център за морска сигурност и за напредъка по приоритетите на Европейския съюз за Черноморския регион. В този контекст подкрепата на Франция и сътрудничеството с европейските партньори имат важно значение.

"Черноморският хъб за сигурност е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море", отбеляза Велислава Петрова. България и Румъния работят съвместно за изграждането му като мрежова структура с взаимно допълващи се центрове във Варна и Констанца. Сред планираните направления на работа на българския център са ситуационната осведоменост, защитата на критичната инфраструктура, киберсигурността, противодействието на хибридните заплахи и екологичната сигурност.

Акцент в разговорите беше и стратегическата свързаност между Европа и Азия. Министър Петрова представи предстоящата среща на върха за свързаност, на която България ще бъде домакин през 2027 г., и възможностите форумът да даде тласък на транспортните коридори и регионалните партньорства.

Подписването на актуализираната Пътна карта и проведените разговори потвърдиха общата воля на България и Франция да развиват стратегическото си партньорство чрез активен политически диалог, съюзническа солидарност и конкретни практически резултати в интерес на двете държави и на Европа.

В рамките на визитата двамата министри посетиха Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров". На територията на училището предстои да бъде разположен българският компонент на Черноморския център за морска сигурност.

Велислава Петрова Снимка: Архив

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