Щракнаха белезниците на дилър по време на сделка в Асеновград

Договорил условна присъда

Дилър в бил арестуван по време на наркосделка в Асеновград. Мъжът прекарал 72 часа зад решетките, след което излязъл на свобода с мярка за неотклонение "Подписка", а около 2 седмици по-късно се изправил пред Окръжния съд в Пловдив, за да сключи споразумение с прокуратурата и да получи наказанието си.

На 6 октомври полицаи установили, че мъж продава малко над 2 грама марихуана на свой клиент. Последвало претърсване на дилъра, като у него са установени още 9,175 грама от наркотика. Количеството е оценено на 93,86 евро.

След като се признал за виновен, той договорил 22-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок. Трябва да плати 546,32 евро разноски за експертизи и преводи по делото.

Решението на Окръжния съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.