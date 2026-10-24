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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23797909 www.24chasa.bg

Висока избирателна активност при прокурорите - 968 вече гласуваха за ВСС

Ана Михова

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Висшият съдебен съвет (ВСС) Снимка: Снимка: Архив

Висока избирателна активност се наблюдава при прокурорите, които днес гласуват за своите представители в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

По данни на Избирателната комисия към 13 часа тя е 61,77 %, като са гласували 968 прокурори. Общо право на глас имат 1567. Те гласуват само с хартиени бюлетини по окръжни райони.

Кандидатите са 25, като прокурорите трябва да изберат четирима.

Кадровият орган се състои от 25 души - трима от тях са по право - шефовете на ВКС и ВАС, и главният прокурор. 

Единайсет излъчва парламентът и още единайсет магистратската общност. Другата седмица предстои Общото събрание на съдиите, а на 7 ноември е тяхното  гласуване, последни са следователите. В началото на ноември започва изслушването на кандидатите от парламентарната квота. 

Висшият съдебен съвет (ВСС)

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