Полицията хвана за ден 14 шофьори с алкохол зад волана

В рамките на вчерашният ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – шестима от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други осем - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени четирима водачи, а двама са отказалите тестване.

Това са част от резултатите от спациализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, която МВР провежда на територията на цялата страната, съобщиха от пресцентъра на мининстерството. Проверени са общо 16 165 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 18 743 шофьори и пътници. Съставени са 4327 фиша и 444 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.