Велико Търново празнува Димитровден и 841 години от въстанието на Петър и Асен

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Велико Търново ще отбележи големия християнски и народен празник Димитровден. На 26 октомври старата столица чества и една от най-значимите дати в историята си - 841 години от въстанието на братята Петър и Асен, дало началото на Второто българско царство.

Празничната програма започва в 8:45ч. с шествие с иконата на св. Димитър, което ще премине в квартал „Асенов" – от църквата „Успение Богородично" до храма-музей „Св. Димитър".

В 9 ч. в историческата църква ще бъде отслужена празнична Света литургия, а в 10:30ч. започва програмата за Димитровден.

В двора на черквата ученици от Старопрестолната гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов" ще разкажат за подвига на великите Асеневци. Ще има празнични слова, отслужен ще бъде молебен. Ще осветят и курбан за Деня на строителя. Фолклорна програма ще представи Ансамбъл „Искра".

В 19 ч. Община Велико Търново подарява прожекция на аудиовизуалната програма „Царевград Търнов - звук и светлина". Шоуто може да се наблюдава от площад „Цар Асен I".

През целия ден - 26 октомври, църквата „Св. Димитър" ще е със свободен вход.

В храма продължават прожекциите на атрактивния исторически 3D мапинг „Дързостта на царете", който разказва за славните български ханове, царе, битки и победи, както и за повдига на Асеневци. Излъчванията са на 23, 24, 25 и 26 октомври от 9:30 до 17:30ч. на всеки 20 минути.

В дните преди Димитровден се заплаща единствено входната такса за музейната църква. Билетът важи и за храма „Свети Четиридесет мъченици" - емблема на Велико Търново и България.