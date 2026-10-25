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Божидар Божанов: Президентът не трябва да е безгласна буква, когато властта греши

Ярослава Прохазкова

[email protected]

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Божидар Божанов гласува във Френската гимназия в София. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта, а няма да бъде безгласна буква, когато тя греши. Гласувах за президент, който знае къде се намира България, знае накъде трябва да се стремим - към Европа. Гласувах за президент, който цяла кампания пълнеше зали и имаше ентусиазъм и според мен ще бъде изключително достоен президент. Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Той гласува с във Френската гимназия в София. 

"На първо място обединител, това е конституционната роля на президента. Бидейки обединител, има функцията на коректив, защото когато властта греши, гражданите са от другата страна. Обединявайки ги, президентът има тази роля да посочи грешките на властта", каза още Божанов. 

Божидар Божанов гласува във Френската гимназия в София. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Божидар Божанов гласува във Френската гимназия в София. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Божидар Божанов гласува във Френската гимназия в София. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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