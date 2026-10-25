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Български туристи отидоха до урните в Гърция

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Георги Кандев с призив към хората - гласувайте, и към МВР - не се прибирайте, свършете си работата

Лиляна Клисурова
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Георги Кандев призова българите да излязат да гласуват.

Гласувах за една стабилна и сигурна България. За бъдещето на България, за бъдещето на нашите деца. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, след като упражни правото си на вот.

Той призова всички граждани да излязат и да гласуват. Вашият глас има значение - излезте и гласувайте, каза Кандев. Той обясни ниската избирателна активност с "недоверието на българите в политическата класа" и обяви, че се надява и вярва, че повече хора ще отидат до урните.

А към колегите от МВР се обръщам - не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно, както при предишните избори, каза Кандев. Призова всички граждани, които имат сигнали за нарушения на изборите, да ги подават на телефоните и имейлите за сигнали на МВР.

Първото, което новият президент трябва да направи, е да се обърне към българите и да чуе техния глас, каза Кандев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Георги Кандев призова българите да излязат да гласуват.

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