Андрей Гюров: Гласувах за България, която гледа напред

Кандидатът за президент Андрей Гюров гласува точно в 10:00 часа в избирателна секция в Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград.

Той пристигна заедно със съпругата си Станислава и двете им деца - Александър и Владимир.

По-големият му син е студент в Нидерландия и се е прибрал в България преди седмица за кратка ваканция. Престоят му съвпаднал с изборите, което му дало възможност да упражни правото си на глас в родината.

По-малкият син на Андрей Гюров е студент в Американския университет в България в Благоевград.

В края на миналата година той е навършил 18 г. и за първи път е гласувал на парламентарните избори през април, а сега гласува за първи път на президентски избори.

„Искаме България, която гледа напред. Днес трябва да направим избор между двете посоки за развитие на страната ни. Призовавам всички да гласуват за България, която заслужаваме да имаме. Направихме открита и честна кампания и гледаме с увереност към следващата седмица. Тенденциите, които виждаме, работят за нас и сме уверени в победата", заяви Андрей Гюров.

"Гласувах с мисъл за бъдещето на децата ни, за всички, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семейството си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стегнат до края на месеца", допълни той.

"Чудят дали децата им ще имат бъдеще в България. Не искам нашите деца да живеят в страха, в зависимостите, в бедността на миналото, в която някои хора искат да ни върнат. Искаме България, която е европейска, свободна и горда, в която доходите стигат, спокойни сме за утрешния ден и държавата е на мястото си", завърши Гюров.