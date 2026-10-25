Мъж на 104 години е най-възрастният гласоподаветел в община Търговище

Най-възрастният гласоподавател в община Търговище на днешните избори е мъж от село Макариополско, който е на 104 години, съобщиха от общинския пресцентър. Да е живот и здраве, на 21 ноември т.г. Ибрям Салиев Хасанов ще навърши 105 години.

Общо 56 217 души са вписани в избирателните списъци в общината. От тях 35 474 са в град Търговище, а 20 743 – в населените места на общината.

Днес за пръв път ще могат да гласуват 430 младежи, навършили пълнолетие от парламентарните избори, провели се на 19 април тази година до днес. В самия изборен ден 18 години навършват трима от тях.

Всички 108 избирателни секции, разкрити на територията на община Търговище, отвориха навреме.

В 85 от секциите, в които фигурират над 300 избиратели, вотът ще е с машини, като в 17 секции ще има по две устройства за гласуване. В останалите 23 изборни секции ще се гласува с хартиени бюлетини.

В подвижната избирателна секция своя вот могат да дадат 15 граждани с увреждания. Секция е образувана и в многопрофилната болница в Търговище, където желание да гласуват до момента са заявили 19 души. Техният брой може да се увеличи, в случай на новопостъпили през деня пациенти.

И за тези избори община Търговище осигурява специализиран автомобил за придвижване до избирателните секции на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението.

От общината припомнят, че за тези избори са образувани две нови избирателни секции I СУ "Св. Седмочисленици". Това са секциите с номера 26 и 27. В тях ще гласуват избиратели от адреси на улиците „Брегалница", „Ибър", „Богомил", „Боровец", „Бояна", „Владая" и „Росица", „Славянска", „Стефан Куцаров" и „Тетевенска".

Нова секция с номер 44 ще има и в Спортното училище „Никола Симов". В обхвата ѝ попадат адреси по улиците „Вихрен", „Кракра", „Кукуш", „Мальовица", „Патриарх Евтимий", „Радомир", „Страцин", „Тимок", „Цар Калоян", „Цар Самуил", „Цар Симеон" и „Китка", както и по бул. „Митрополит Андрей".

Заради образуването на новите секции е променена номерацията на всички следващи. Заради това община Търговище призова гражданите да проверят предварително номера и адреса на секцията, в която ще гласуват.