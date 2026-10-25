Ново място за изкуство и срещи отваря в култовото кино "Полтава" във Велико Търново

В сградата на бившето кино „Полтава", в самото сърце на Велико Търново, отваря клуб, създаден около идеята, че добрата храна, изкуството и приятната компания имат много общо помежду си. Освен ресторант от висок клас, локацията събира изложбени пространства и сцена за театър, кино, музика и други събития.

Името AC² произлиза от American College Arcus Club и носи връзката с Американски колеж „Аркус". Зад проекта стои енергията на Цвета Караиванова и Мартин Дурчев и мечтата им да се изгради място със собствена идентичност и дългосрочно присъствие в културния и обществен живот на Велико Търново – пространство, което да събира различни публики и да създава условия за срещи между хора с различни интереси, но с общо усет към качеството.

В основата на концепцията стои вкусът. Като отношение към храната, а и като начин да избираш какво да гледаш, какво да слушаш, с кого да разговаряш и как да прекарваш свободното си време. Това разбиране свързва различните части на AC² и определя характера на неговата програма.

Ресторантът ще предлага кратко меню, изградено от Ивайло Гасеров и неговия екип с внимание към местни продукти и качество на приготвянето им. Ще има тематични вечери, уикенд брънч меню, внимателно подбран винен лист.

Всеки сезон ще е организиран около тематична нишка, която обхваща всички събития. В изложбените пространства ще се представят временни експозиции, а сцената ще бъде домакин на театрални постановки, кино, музикални събития и други артистични формати. Екип от кураторите Илина Пенева и Адриана Христова се грижи за културната програма.

Една от важните възможности, които новото пространство предлага на Велико Търново е повече поводи хората да се срещат, да откриват нови неща и да споделят преживявания. За артистите и авторите то ще създава среда за представяне на работата им пред публика. За любопитните зрители – възможност да откриват различни форми на изкуство. За хората, които търсят добра храна и приятна атмосфера – нов избор в града. А за всички, които обичат да излизат от обичайния си маршрут, може да се превърне в локация за неочаквани срещи и открития.

AC² заема един етаж в сградата на бившето кино „Полтава" – символично място в града, което получава ново предназначение и нова възможност да обогатява културната среда на Велико Търново.

Пространството е замислено като отворено място за града – всеки може да дойде в ресторанта, да посети изложба или да избере събитие от програмата. Проектът предвижда и членска програма за хората, които искат да бъдат по-силно свързани с живота на центъра.

Официалното откриване ще бъде цели три дни – на 6-7-8 ноември. Програмата ще даде първа възможност на публиката да се запознае с пространството и с различните посоки, в които то ще се развива.