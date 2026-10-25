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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23800615 www.24chasa.bg

Кораб със зърно от Украйна плавал край България с изключена идентификация

Емили Стоичкова
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Кораб в Черно море Снимка: Pixabay

Кораб със зърно от Украйна е плавал край България с изключен AIS по искане на застрахователя. За това съобщава специализираното издание съобщава Maritime.bg.

Плавателният съд, регистриран под флага на Сиера Леоне, превозва зърнен товар от украинското пристанище Рени към Египет. Случаят е регистриран в събота, 24 октомври, по време на прехода му край българското крайбрежие.

При осъществена радиовръзка българският център за управление на корабния трафик (VTS) препоръчал на вахтения офицер да включи автоматичната система за идентификация (AIS) заради безопасността на корабоплаването в териториалното море. Отговорът от кораба бил, че системата е изключена по изрично настояване на застрахователя, за да се намали рискът по време на плаването до Босфора, разказва източник на Maritime.bg.

Търговските кораби в западната част на Черно море все по-често прибягват до изключване на AIS по искане на застрахователните компании. Други използват и средства за заглушаване на GPS сигнала, отбелязва изданието. 

От изданието не съобщават името на плавателния съд от съображения за сигурност.

Кораб в Черно море Снимка: Pixabay

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