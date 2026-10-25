МВР е получило 151 сигнала за купуване на гласове

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Общо 181 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са постъпили в Министерството на вътрешните работи към 8:00 ч. днес. От тях 151 са свързани с купуване на гласове, съобщиха от ведомството на сайта си.

Осем сигнала са за неправомерна агитация, един е за корпоративен вот, а 21 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са шест наказателни производства, започнати са и две бързи производства. Съставени са 1250 предупредителни протокола.

В страната са проведени общо 181 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

Изборният ден е започнал спокойно, без регистрирани нарушения и възникнали проблеми. Всички избирателни секции са отворени и предадени на съответните избирателни комисии, информираха от МВР.

Ведомството поддържа денонощна телефонна линия за сигнали за нарушения и евентуални престъпления, свързани с дейността му по време на изборите – 02/90 112 98. Сигнали могат да се изпращат и на електронния адрес [email protected].

Всички секционни избирателни комисии в страната са започнали работа и няма неотворени секции. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг по повод началото на изборния ден за президент и вицепрезидент.