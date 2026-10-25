ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български туристи отидоха до урните в Гърция

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23800677 www.24chasa.bg

В село Яворово, община Стара Загора, гласуват едновременно и за президент, и за кмет

Ваньо Стоилов

[email protected]

1656
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Архив

В старозагорското село Яворово днес избират едновременно и президент, и кмет на селото. До балотаж на частичните избори за кмет се стигна, след като миналата неделя никой от кандидатите не получи необходимия брой гласове, за да бъде избран на първи тур.

Гласуването се извършва с хартиени бюлетини, като за двата вота са обособени отделни помещения с различни секционни избирателни комисии. По списък избирателите за кмет са 292, а за президентските избори - 196.

Пред секционните комисии в Яворово възникват затруднения заради заявленията за настоящ адрес. Част от избирателите са подали заявление само за единия от двата вота и така не могат да гласуват и в двата избора. Повечето от завленията са подадени за местните избори за кмет.

Като цяло изборният ден в област Стара Загора, където има общо 492 избирателни секции, започна нормално. Единствено секция 134 в областния град отвори с около 25 минути закъснение, тъй като се наложи по здравославни причини да бъде смемен нейният председател.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите на живо с Диляна Ценова и Георги Милков - начало в 19 часа