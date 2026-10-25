В село Яворово, община Стара Загора, гласуват едновременно и за президент, и за кмет

В старозагорското село Яворово днес избират едновременно и президент, и кмет на селото. До балотаж на частичните избори за кмет се стигна, след като миналата неделя никой от кандидатите не получи необходимия брой гласове, за да бъде избран на първи тур.

Гласуването се извършва с хартиени бюлетини, като за двата вота са обособени отделни помещения с различни секционни избирателни комисии. По списък избирателите за кмет са 292, а за президентските избори - 196.

Пред секционните комисии в Яворово възникват затруднения заради заявленията за настоящ адрес. Част от избирателите са подали заявление само за единия от двата вота и така не могат да гласуват и в двата избора. Повечето от завленията са подадени за местните избори за кмет.

Като цяло изборният ден в област Стара Загора, където има общо 492 избирателни секции, започна нормално. Единствено секция 134 в областния град отвори с около 25 минути закъснение, тъй като се наложи по здравославни причини да бъде смемен нейният председател.