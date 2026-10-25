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Български туристи отидоха до урните в Гърция

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Мижав интерес към вота в Пловдив, членове на СИК скучаят и пият кафета

Радко Паунов

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Интересът е слаб, предимно по-възрастни хора отиват към урните. Снимка: Радко Паунов

Някои са доволни, денят няма да е натоварен, а ще изкарат по 400 евро за двата тура

На пръсти се броят гласоподавателите в СУ "Цар Симеон велики" в Пловдив, където има 8 секционни комисии с близо 4000 избиратели Репортерска проверка установи, че към 10,30 часа пред някои от изборните бюра няма нито един човек. 

"За първи път ми се случва такива вяли избори", каза млад мъж от секционна комисия, който дори отиде да пие кафе с детето си.  След това ще се върне. В 48 СИК от 616 избиратели правото си на вот до 10 часа са упражнили едва 24-ма. Прави впечатление, че към урните отиват предимно възрастни хора. 

Работещите в някои секции приемат това и като подарък, защото денят няма да е на натоварен. "При всички случаи ще има балотаж. За двата тура ще изкараме общо по 400 евро. Кой ти ги дава, а на всичкото отгоре няма и работа", коментира зам.-председателка на секционна комисия.

Представителите на социологически агенции, които събират данни за екзитпол,  обясниха, че в 8-те секции на същото училище са гласували общо 240 души до 10 часа. Те се надяват на по-висока активност в обедните часове. 

Избирателната активност се очертава много ниска.
Избирателната активност се очертава много ниска. Снимка: Радко Паунов
В секционните комисии се радват, че денят няма да е натоварен.
В секционните комисии се радват, че денят няма да е натоварен. Снимка: Радко Паунов

Интересът е слаб, предимно по-възрастни хора отиват към урните.
Избирателната активност се очертава много ниска.
В секционните комисии се радват, че денят няма да е натоварен.

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