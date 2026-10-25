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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23800717 www.24chasa.bg

Радостин Василев: Гласувах за истината и за дълго чакана промяна в България

Надежда Алексиева
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Радостин Василев СНИМКА: Георги Палейков

„Гласувах за истината и за много дълго чакана промяна в България, която все не се случва", заяви кандидатът за президент и лидер на партия „Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев, след като гласува в 73-то СУ „Владислав Граматик" в София. Той беше придружен от семейството си.

„Гласувах срещу покровителството на наркоразпространението и срещу чуждопоклонничеството. Гласувах за българския национален интерес. И както винаги, се надявам все повече хора да проумеят, че е време за голяма промяна в България", посочи Василев.

Той призова гражданите да отидат до урните, дори когато са недоволни от политиците.

„Когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи. Моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти", каза кандидатът за президент.

Василев допълни, че според получената от него информация избирателната активност в неговата секция е ниска. По думите му това показва, че хората са обидени и чрез неучастието си искат да накажат политиците, предава БТА.

Радостин Василев СНИМКА: Георги Палейков

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