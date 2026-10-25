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Асен Василев: Сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам

Ярослава Прохазкова

[email protected]

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Асен Василев Снимка: Велислав Николов

Имаше опашка в тази секция, надявам се и в другите секции да започнат хората да се появяват и да гласуват, след като са си изпили кафето. Хубаво е времето. Най-важното е - в следващите 5 години ще има човек, който ще ни представлява като държава. Сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам, който наистина ще бъде на място. Това каза лидерът на ПП Асен Василев, след като гласува в Хасково.

"Аз лично очаквам българските граждани да излязат и да изберат президент на страната. Това е една от ключовите длъжности поне за две от правомощията - главнокомандващ е едното, а второто правомощие е свързано даването на българско гражданство и помилването. Трябва ни човек, който отговорно и прозрачно ще изпълнява тези правомощия", каза още Асен Василев.

Асен Василев

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