Асен Василев: Сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам

Имаше опашка в тази секция, надявам се и в другите секции да започнат хората да се появяват и да гласуват, след като са си изпили кафето. Хубаво е времето. Най-важното е - в следващите 5 години ще има човек, който ще ни представлява като държава. Сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам, който наистина ще бъде на място. Това каза лидерът на ПП Асен Василев, след като гласува в Хасково.

"Аз лично очаквам българските граждани да излязат и да изберат президент на страната. Това е една от ключовите длъжности поне за две от правомощията - главнокомандващ е едното, а второто правомощие е свързано даването на българско гражданство и помилването. Трябва ни човек, който отговорно и прозрачно ще изпълнява тези правомощия", каза още Асен Василев.