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Два нови веломаршрута край язовир "Копринка" увеличават възможностите за туризъм в района

Ваньо Стоилов

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Двата нови горско-планински веломаршрута край язовир „Копринка“ бяха открити със спортно събитие. Снимка: Община Казанлък

Два нови горско-планински веломаршрута край язовир "Копринка" бяха открити със спортно събитие, в което се включиха над 40 деца и възрастни, съобщиха от община Казанлък.

Стартът бе даден от стената на язовира, а участниците преминаха по трасетата „Стената – с. Средногорово – Стената" и „Стената – с. Виден – Стената", всяко с дължина близо 18 километра.

Маршрутите са разработени от туристическо дружество "Орлово гнездо", партньор на община Казанлък в проект за развитие на туристическия потенциал на язовир "Копринка".

Инициативата цели да разшири възможностите за активен отдих и спорт, допълвайки традиционните туристически дейности в района.

Над 40 деца и възрастни се пуснаха първи с вилосипедите си по новите маршрути. Снимка: Община Казанлък
Над 40 деца и възрастни се пуснаха първи с вилосипедите си по новите маршрути. Снимка: Община Казанлък

В рамките на проекта до средата на 2027 г. предстои да бъде открит и воден център на язовира, който ще предлага възможности за забавления и тренировки за любителите на водните спортове.

Двата нови горско-планински веломаршрута край язовир „Копринка“ бяха открити със спортно събитие. Снимка: Община Казанлък
Над 40 деца и възрастни се пуснаха първи с вилосипедите си по новите маршрути. Снимка: Община Казанлък

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