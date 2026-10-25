Освободиха зам.-председателка на СИК в Община Садово, агитирала и обиждала на расова основа

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Обърнала се с недопустими думи към избирател от Болярци

Зам.-председателката на 17 секция в Община Садово Мариана Ангелова беше освободена след подаден сигнал, че агитира за определена политическа партия, а и си позволява обиди на расова основа. Тя се обърнала с недопустими думи към избирате от с. Болярци.

Сигналът до Районната избирателна комисия е подаден от секретаря на секцията. Той се оказал основателен, на Ангелова са дадени указания да престане да агитира и обижда, но тя продължила.

Затова и удостоверението й като зам.-председател е анулирано, а на Районното в Асеновград е разпоредено тя да бъде изведена от секцията.