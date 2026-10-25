ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български туристи отидоха до урните в Гърция

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23800861 www.24chasa.bg

Освободиха зам.-председателка на СИК в Община Садово, агитирала и обиждала на расова основа

Ваня Драганова

[email protected]

2996
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Избори СНИМКА: Георги Палейков

Обърнала се с недопустими думи към избирател от Болярци

Зам.-председателката на 17 секция в Община Садово Мариана Ангелова беше освободена след подаден сигнал, че агитира за определена политическа партия, а и си позволява обиди на расова основа. Тя се обърнала с недопустими  думи към избирате от с. Болярци.

Сигналът до Районната избирателна комисия е подаден от секретаря на секцията. Той се оказал основателен, на Ангелова са дадени указания да престане да агитира и обижда, но тя продължила.

Затова и удостоверението й като зам.-председател е анулирано,  а на Районното в Асеновград е разпоредено тя да бъде изведена от секцията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Избори СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите на живо с Диляна Ценова и Георги Милков - начало в 19 часа