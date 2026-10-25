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Отстраниха председател на СИК в Бургаско, явил се пиян и се държал неадекватно

Александра Николаева
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Машина за гласуване снимка; Георги Кюрпанов - Генк

Председател на секционна избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е отстранен след сигнал, че се е явил в нетрезво състояние. Решението е взето от Районната избирателна комисия в Бургас след извършена проверка. Според постъпилия по телефона сигнал председателят е бил под въздействието на алкохол още при транспортирането на членовете на комисията към избирателната секция. При последвалата проверка от РИК – Бургас установили, че мъжът се държи относително неадекватно и проявява пълна незаинтересованост към изборния процес. Констатирано е също, че е внесъл алкохол в помещението на секцията,съобщава БНТ. При разговор с него проверяващите забелязали, че макар да отговаря на зададените въпроси, говорът му е характерно завален. В резултат Районната избирателна комисия е взела решение да освободи председателя и да обезсили издаденото му удостоверение. На негово място е назначен нов председател, като е направена промяна и на заместник-председателския пост.

Машина за гласуване снимка; Георги Кюрпанов - Генк

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