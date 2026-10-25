Крум Зарков: Гласувах за България в сигурни ръце

„Моят избор в момент, когато напрежението в страната и извън нея расте, е България в сигурни ръце", заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков, след като упражни правото си на глас.

По думите му президентът е важна фигура в управлението на държавата, която може както да изостря напрежението, така и да допринася за успокояването на обстановката.

„Моят избор е да имаме държавен глава, който да допринася за нормален диалог между всички институции и политически сили, така че България да върви напред, а не да се връща към годините на яростно противопоставяне", подчерта Зарков.

Той определи президентския вот като важен за всички българи и призова гражданите да участват в изборите, съобщават от пресцентъра на партията.

„Важно е да имаме качествен, достоен държавен глава. Апелирам за участие в тези избори, за гласуване. Отнема точно 25 секунди. Важно е да се възползваме от правата си и да упражняваме отговорността си на граждани", каза председателят на БСП.