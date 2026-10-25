Машина отказа в село Сандрово, преминаха към гласуване с хартиени бюлетини

В секция в село Сандрово преминаха към гласуване с хартиени бюлетини. От РИК съобщиха, че е възникнал непреодолим проблем в работата на машината и избирателите ще гласуват само с хартия, съобщава БНТ.

Въпреки този проблем, изборният ден в област Русе е започнал спокойно. Всички секции са отворили навреме, но двама членове на секционни избирателни комисии не са се явили. Това не пречи на работата на СИК.

До момента няма регистрирани инциденти и обстановката остава нормална, съобщиха от ОД на МВР. Над 400 служители на полицията са ангажирани с опазването на сигурността. Засилено е полицейското присъствие в районите около избирателните секции и на ключови обществени места.