РИК в Добричко излезе с 10 смени в секционните избирателни комисии





С 10 решения излезе Районната избирателна комисия в Добрич в началото на изборния ден за освобождаване на членове на секционните избирателни комисии /СИК/ и назначаване на нови, се вижда на сайта им.

Последното решение е от 10,07 ч. за смяна

на член на СИК в община Добрич. Промените се правят в съставите на СИК на отделни

членове от квотите на парламентарно представените партии и коалиции, има смени и при длъжности секретар и зам-.председател. Те бхващат различни общини в областта – град Добрич, общините Добричка, Балчик, Ген. Тошево, Каварна и др.

Има и решение от 24 октомври за анулиране на удостоверения на членове на СИК в община

Добрич.След извършена служебна проверка, РИК – Добрич, установи, че погрешно са издадени удостоверения на членове на СИК в община Добрич на КП „Прогресивна България".