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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23800938 www.24chasa.bg

РИК в Добричко излезе с 10 смени в секционните избирателни комисии

Дияна Райнова

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СНИМКА: Георги Палейков



  С 10 решения излезе Районната избирателна комисия в Добрич в началото на изборния ден за освобождаване на членове на секционните избирателни комисии /СИК/ и назначаване на нови, се вижда на сайта им.

Последното решение е от 10,07 ч. за смяна
на член на СИК в община Добрич. Промените се правят в съставите на СИК на отделни
членове от квотите на парламентарно представените партии и коалиции, има смени и при длъжности секретар и зам-.председател. Те бхващат различни общини в областта – град Добрич, общините Добричка, Балчик, Ген. Тошево, Каварна и др.

Има и решение от 24 октомври за анулиране на удостоверения на членове на СИК в община
Добрич.След извършена служебна проверка, РИК – Добрич, установи, че погрешно са издадени удостоверения на членове на СИК в община Добрич на КП „Прогресивна България".

СНИМКА: Георги Палейков

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