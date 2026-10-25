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Малко над 5 процента е избирателната активност в община Търговище към 11 часа

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Архив

5,03 процента е избирателната активност към 11 часа в община Търговище на изборите за президент и вицепрезидент. Това съобщават от общината. Гласували са 2829 от всички 56 217 човека с право на глас. За сравнение, на предишните избори за президент и вицепрезидент през 2021 г.  активността към този час е била 7,65 на сто.

5,53 процента е активността в град Търговище, а 4,17 - в селата от общината.

В подвижната избирателна секция своя вот до 11 часа са дали 6 души от 15 заявили това желание.

В секцията в областната болница са гласували 15 от общо 19 пациенти, предварително заявили желание да дадат своя вот. 

Снимка: Архив

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