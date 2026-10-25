Илияна Йотова: Следващият президент е на обединението, гласувах да спрем с омразата и разделението

Гласувах, защото дълбоко вярвам, че България ще има подем. Дълбоко вярвам, че трябва да има мир, стабилност и сигурност. Гласувах за това всяко едно поколение на страната ни - и възрастните хора, и активните хора, които държат обществото ни здраво, и младите хора, които трябва да имат своето бъдеще в родината си. Да има справедливост, перспектива и просперитет. И най-вече всички да бъдем мотивирани да работим за България. Гласувах и за това да спрем с разделението и омразата помежду ни. Ние, българите, повече от всякога се нуждаем от съгласие и разговор помежду ни, от диалог и от обединение. Гласувах за България. Следващият президент е на обединението.

Това заяви президентът и кандидат за пълен мандат Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас. Тя пристигна заедно със съпруга си проф. Андрей Йотов.

Попитана защо не участва в дебат с опонентите си тя обясни, че иска диалог и разговор с българските граждани и на това е била подчинена цялата й кампания, както и че е обиколила и големите, и малките населени места.

"Когато днес българите гласуват и заявят своята воля, диспут ще има", каза Йотова.

Като най-важни задачи пред новия президент тя посочи проблемите с бедността, неравенството, географските различия между градовете в страната.

"Правото на избор е едно от най-важните човешки права - правото на избор. И за българите, които сме в България, и за сънародниците ни зад граница" - с тези думи Йотова призова да се гласува.