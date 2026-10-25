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Арестуваха 37-годишен мъж в Дамяново за удар в лицето на полицай, охранявал изборна секция

Дима Максимова

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Полиция

Полицай, изпратен да охранява изборна секция в нощта преди вота, пострада при пиянски сблъсък между две фамилии в Севлиевско.

На 24 октомври, около 20:50 часа, в РУ-Севлиево е получен сигнал от 46-годишен мъж за счупено странично стъкло на лек автомобил „Мерцедес", паркиран на ул. „Никола Вапцаров" в село Дамяново. Извършителят – 37-годишен местен жител, е установен незабавно от полицейски служител, ангажиран с охраната на избирателна секция в селото. При задържането мъжът е нанесъл удар с ръка в областта на лицето на униформения служител.

По случаите са образувани досъдебни производства за нанесена телесна повреди на орган на властта и унищожаване и повреждане на чуждо имущество.

Извършителят е задържан по реда на ЗМВР за срок до 24 часа. Участниците в инцидента са категорични, че случилото е на база лична вражда, а няма отношение към изборите.

Полиция

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