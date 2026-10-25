Костадин Костадинов: Гласувах за свободна и независима България

„Гласувах за свободна и независима България, за бъдещето на нашата страна, което ние, българите, сами да определяме", заяви кандидатът за президент и лидер на „Възраждане" Костадин Костадинов, след като гласува в секция 313 в училище „Стоян Михайловски" във Варна.

Той подчерта, че е гласувал „за български президент, а не за президент на българите". По думите му е крайно време България да избере собствения си интерес, вместо да се съобразява с други организации, държави или ангажименти.

„Страната ни трябва да гледа единствено и само собствения си национален интерес", заяви Костадинов.

Той коментира и ниската избирателна активност, като посочи, че не е изненадан от нея. Според него това е обичайно за президентските избори. Последният път, когато активността е била висока, е през 2016 г., но тогава е имало обективни причини за това, отбеляза той.

Костадинов допусна, че честото провеждане на избори през последните пет години също може да е причина по-малко хора да отидат до урните.

Лидерът на „Възраждане" призова гражданите да гласуват, защото според него отказът от участие означава отказ от правото да определят собственото си бъдеще.

„Изборът е наш и ако ние се откажем от него, се отказваме от собствената си съдба или – най-малкото, отказваме се от правото да се разпореждаме с нея", каза той.

Костадинов отказа да прогнозира какво ще се случи на втория тур на президентските избори, като подчерта, че всичко зависи от българския народ, предава БТА.

„Надявам се днес той да направи различен избор, в полза на бъдещето на свободна и независима България", заяви кандидатът за президент.