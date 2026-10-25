ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български туристи отидоха до урните в Гърция

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23801051 www.24chasa.bg

СИК в Стара Загора не записала данните от личните карти на 19 гласоподаватели

Надежда Алексиева
2024
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

В 34-а избирателна секция в Стара Загора не са били вписани данните от личните карти на 19 граждани, упражнили правото си на глас. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в област Стара Загора Яна Иванова.

По думите ѝ е извършена проверка и пропускът е отстранен. На членовете на секционната избирателна комисия са дадени изрични указания да спазват Изборния кодекс и да изпълняват задълженията си своевременно и съгласно закона.

Гласовете на 19-те избиратели ще бъдат зачетени, тъй като единните им граждански номера са вписани в избирателния списък и те са положили подписите си, уточни Иванова, предава БТА.

„Прави се констативен протокол, за да се опише ситуацията, но вотът ще бъде зачетен", добави председателят на РИК.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите на живо с Диляна Ценова и Георги Милков - начало в 19 часа