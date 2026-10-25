СИК в Стара Загора не записала данните от личните карти на 19 гласоподаватели

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В 34-а избирателна секция в Стара Загора не са били вписани данните от личните карти на 19 граждани, упражнили правото си на глас. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в област Стара Загора Яна Иванова.

По думите ѝ е извършена проверка и пропускът е отстранен. На членовете на секционната избирателна комисия са дадени изрични указания да спазват Изборния кодекс и да изпълняват задълженията си своевременно и съгласно закона.

Гласовете на 19-те избиратели ще бъдат зачетени, тъй като единните им граждански номера са вписани в избирателния списък и те са положили подписите си, уточни Иванова, предава БТА.

„Прави се констативен протокол, за да се опише ситуацията, но вотът ще бъде зачетен", добави председателят на РИК.