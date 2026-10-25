Външно: Гласуването в чужбина протича нормално

Гласуването за президент и вицепрезидент на България в чужбина протича нормално, като до момента няма подадени сигнали за проблеми в работата на секционните избирателни комисии. Това съобщи председателят на работна група „Избори" в Министерството на външните работи Ради Найденов на брифинг във ведомството.

Всички секции в Европа вече са отворени, а първите изборни секции в Нова Зеландия започнаха работа още снощи. Там вече има и секция, приключила гласуването, съобщи Найденов.

„Ако бяхме на Олимпиада, щях веднага да се похваля, че ние първи започнахме изборите", каза той и допълни, че България ще бъде и сред последните, приключили изборния процес. Очаква се секциите на западното крайбрежие на Северна Америка да затворят утре рано сутринта.

В Нова Зеландия са гласували малко под 100 души, като вотът е преминал без затруднения.

Няма данни за нарушения и във Великобритания и Турция, където на тези избори са разкрити повече секции в сравнение с предишния вот. „Навсякъде в Европа избирателните секции са открити. Засега нямаме сигнали за проблеми в секционните избирателни комисии", заяви Найденов.

Той призова българските граждани зад граница да гласуват. „Днес апелът ни е: гласувайте! Всеки глас има своето значение", подчерта председателят на работната група, съобщава БГНЕС.

Найденов благодари на Централната избирателна комисия, останалите държавни институции, дипломатическите и консулските представителства, както и на българските общности в чужбина за съдействието при подготовката и организацията на вота.

Заместник-председателят на работна група „Избори" и директор на дирекция „Информационни и комуникационни системи" в МВнР Боряна Стойнова посъветва избирателите да проверят внимателно адреса на секцията, преди да тръгнат към нея.

По думите ѝ за разлика от България, където местоположението на секциите обикновено се запазва от избори на избори, зад граница адресите често се променят. Това важи особено за секциите, които не се намират в дипломатическите и консулските представителства.

На сайта на МВнР е създадена специална рубрика за президентските избори, в която са публикувани адресите на всички секции в чужбина. Информацията е достъпна в таблица, съдържаща адресите и на езика на съответната държава, както и чрез интерактивна карта с точното местоположение на избирателните места.

Гражданите могат да проверят и дали са включени в избирателните списъци за гласуване извън страната. Дори да не фигурират в тях, те имат право да гласуват, след като попълнят и подпишат пред секционната комисия декларация, че не са гласували на друго място и имат право да упражнят вота си.

От външното министерство призоваха българите в чужбина да следят официалния сайт на ведомството и страниците на дипломатическите и консулските представителства за актуална информация относно адресите на секциите.

По отношение на избирателната активност зад граница Найденов уточни, че данните за нея се предоставят от Централната избирателна комисия.