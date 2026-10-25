Външно: Гласуването в чужбина протича нормално

Гласуването за президент и вицепрезидент на България в чужбина протича нормално, като до момента няма подадени сигнали за проблеми в работата на секционните избирателни комисии. Това съобщи председателят на работна група „Избори" в Министерството на външните работи Ради Найденов на брифинг във ведомството.
Всички секции в Европа вече са отворени, а първите изборни секции в Нова Зеландия започнаха работа още снощи. Там вече има и секция, приключила гласуването, съобщи Найденов.
„Ако бяхме на Олимпиада, щях веднага да се похваля, че ние първи започнахме изборите", каза той и допълни, че България ще бъде и сред последните, приключили изборния процес. Очаква се секциите на западното крайбрежие на Северна Америка да затворят утре рано сутринта.
В Нова Зеландия са гласували малко под 100 души, като вотът е преминал без затруднения.
Няма данни за нарушения и във Великобритания и Турция, където на тези избори са разкрити повече секции в сравнение с предишния вот. „Навсякъде в Европа избирателните секции са открити. Засега нямаме сигнали за проблеми в секционните избирателни комисии", заяви Найденов.
Той призова българските граждани зад граница да гласуват. „Днес апелът ни е: гласувайте! Всеки глас има своето значение", подчерта председателят на работната група, съобщава БГНЕС.
Найденов благодари на Централната избирателна комисия, останалите държавни институции, дипломатическите и консулските представителства, както и на българските общности в чужбина за съдействието при подготовката и организацията на вота.
Заместник-председателят на работна група „Избори" и директор на дирекция „Информационни и комуникационни системи" в МВнР Боряна Стойнова посъветва избирателите да проверят внимателно адреса на секцията, преди да тръгнат към нея.
По думите ѝ за разлика от България, където местоположението на секциите обикновено се запазва от избори на избори, зад граница адресите често се променят. Това важи особено за секциите, които не се намират в дипломатическите и консулските представителства.
На сайта на МВнР е създадена специална рубрика за президентските избори, в която са публикувани адресите на всички секции в чужбина. Информацията е достъпна в таблица, съдържаща адресите и на езика на съответната държава, както и чрез интерактивна карта с точното местоположение на избирателните места.
Гражданите могат да проверят и дали са включени в избирателните списъци за гласуване извън страната. Дори да не фигурират в тях, те имат право да гласуват, след като попълнят и подпишат пред секционната комисия декларация, че не са гласували на друго място и имат право да упражнят вота си.
От външното министерство призоваха българите в чужбина да следят официалния сайт на ведомството и страниците на дипломатическите и консулските представителства за актуална информация относно адресите на секциите.
По отношение на избирателната активност зад граница Найденов уточни, че данните за нея се предоставят от Централната избирателна комисия.