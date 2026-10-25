Близо 7% е избирателната активност в Старозагорско към 11 ч.

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Близо 7% е избирателната активност в област Стара Загора към 11:00 ч. на изборите за президент и вицепрезидент. До урните са отишли 19 444 от общо 280 923 избиратели, съобщи пред БТА председателят на Районната избирателна комисия Яна Иванова.

Най-висока е активността в община Опан – 14,83%, а най-ниска е в община Мъглиж – 4,26%.

Всички 503 машини за гласуване в областта работят и няма съобщения за дефектирали устройства, уточни Иванова.

В област Стара Загора има общо 492 избирателни секции. В 367 от тях се гласува само с машина, а в 136 са осигурени по две машини. В останалите 125 секции се гласува с хартиена бюлетина.