Едва 2,55% от избирателите в Кърджалийско са гласували до 11 часа

Едва 2,55% е избирателната активност в Кърджалийска област към 11 часа. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева. Четири часа след началото на изборния ден до урните са отишли съвсем малка част от имащите право на глас.

Най-висока е активността в община Черноочене – 4,34%, но там са гласували най-малко избиратели като абсолютен брой – едва 351 души. Най-много гласували има в община Кърджали – 2 463, което представлява 2,38% от избирателите.

В останалите общини активността също е ниска. В Ардино тя е 2,53%, в Момчилград – 2,52%, в Кирково – 2,33%, а в Джебел – 2,19%.

Междувременно в РИК-Кърджали е постъпила първата жалба за нарушение в изборния ден. Тя е за работещо електронно табло в Момчилград, на което се излъчва предизборна агитация. В момента комисията проверява сигнала и предстои да се произнесе по него.

Според Венелина Милушева всички машини за гласуване в областта работят. В началото на изборния ден е имало отделни технически затруднения, но те вече са отстранени. Няма данни за неработещи машини.