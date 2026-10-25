Към 11 ч.: 7% е избирателната активност във Велико Търново

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7.02 % е избирателната активност в региона на Велико Търново към 11 ч.. Правото си на вот в 414-те секции са упражнили 14011 избиратели от общо имащи право на глас 199548.

Традиционно най-активни са в Сухиндол, където до секциите са отишли над 10 на сто от гласоподавателите.

Сред ранобудните, отишли да гласуват, са и хората в община Велико Търново, където е отчетена 8,25% активност. Така от 70 370 в избирателните списъци контролна разписка или бюлетина са пуснали 5804.

Най-вяло върви гласуването в Горна Оряховица. Там избирателната активност е едва 5.62%.

На брифинг в обособения пресцентър в Областна администрация – Велико Търново председателят на РИК Христо Данев и секретарят Силвия Дечева информираха, че до този час на изборния ден няма постъпили сигнали и жалби за нарушения. Няма и оплаквания за затруднения при гласуването с машини. Осигурени са и дактилни шаблони за гласуване на незрящи избиратели.