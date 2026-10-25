Румен Радев: Убийствата вероятно ще продължат, защото олигархията губи контрол

Нека всеки, който дръзне да излезе на дебат срещу Йотова, да си мисли как ще излезе от него

В годините на прехода тези знакови убийства не само не се разкриваха, а се прикриваха от полицията и държавата

С димката около случката с Колтуклиева и гарда на НСО опозицията опита да легализира пред хората сглобката си

В този случай Михаела Доцова не е нарушила нито закона, нито моралните норми

Гласувах за действена и отговорна пред българските граждани президентска институция. За това националният интерес да бъде императив за всички институции. Много е важно в тези непредвидими времена да има президент със знания, опит, ясни позиции, принципи и готовност да ги отстоява.

Това заяви премиерът Румен Радев, след като упражни правото си на вот. Премиерът дойде без съпругата си Десислава в столичната професионална гимназия по транспорт "Макгахан". Той призова за избирателна активност, защото легитимността на институциите зависи от вота на гражданите.

Той обясни ниската избирателна активност с това, че кампанията е била кална и базирана на компромати и инсценировки. Другото, което демобилизира гражданите е чувствителната преднина между първия и втория, смята премиерът.

"Това дава успокоение в единия лагер, и, може би, обреченост в другия", допълни той.

Запитан защо президентът Илияна Йотова, която бе подкрепена за изборите от партията на Радев, не се яви на предизборен дебат, премиерът бе категоричен, че тя никога не се е страхувала от дебат. Нека всеки, който дръзне да излезе на дебат срещу нея, да си мисли как ще излезе от него, допълни той.

Радев коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев.

В годините на прехода тези знакови убийства не само не се разкриваха, а извършителите се прикриваха от полицията и държавата. Сега нещата са коренно различни - за убийството в Пловдив ( на бизнесмена Илиян Филипов - б.р.) бяха необходими по-малко от 24 часа, убийството на Слави Бинев бе разкрито за по-малко от час - т.е. държавата се връща в своите функции, каза премиерът.

Най-вероятно, има такава възможност, такива убийства да продължат и в бъдеще. Защото вече се вижда и усеща, че олигархията губи контрол, и подземният свят, върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. И когато ресурсите намаляват, противоборствата за преразпределянето им се изострят, коментира Радев.

Но се обърна към всички тези, които възнамеряват да решават проблемите си чрез отнемане на човешки живот - държавата ще бъде още по-активна в разкриването и възмездието.

"Става въпрос за преразпределение на пари. Нещата ще излязат наяве, когато приключи разследването. Но най-вероятната версия, е за достъпа. МВР работи по всички версии", каза още Радев, запитан дали убийството е битов инцидент, както вчера каза главният секретар на МВР.

По повод оставката на ген. Емил Тонев Радев обяви, че първо иска да види резултатите от разследването. На тях Министерският съвет ще базира своето решение. И бе категоричен, че не иска да се поддава на първите емоции по този случай, особено в тази "изборна" кампания. Шефът на НСО подаде оставка след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева пред партийната централа на "Прогресивна България" в София. Тогава Колтуклиева бе съборена на земята от гард на шефката на парламента Михаела Доцова.

"Политическите партии в опозиция работят все по-координирано помежду си, но се срамуват да го признаят. И когато видяха тази провокация, я изтиражираха до максимална степен, с надеждата да се вдигне обществена вълна на възмущение и с тази димка, да легализират пред обществото своята сглобка. Този план пропадна", категоричен бе премиерът.

Според него случаят няма да повлияе на резултатите на изборите. Но потвърди - има пропуск в работата на НСО в случая, и допълни: чака се резултатът от разследването.

"Не съм видял досега, нито в България, нито в друга държава, медийни брифинги да се провеждат в колите на съответната служба за охрана. Извън професионалните журналистически стандарти и етика, няма медии и журналисти. Отвъд е едно поле за други актьори, жанрове и сценарии", заяви премиерът.

Той потвърди, че когато се качи в колата на НСО, вратата му се заключва. Но това е въпрос на няколко секунди, не мога да кажа в случая кой и кога е заключил вратата. Това ще докаже следствието, категоричен бе той.

Радев цитира закона за НСО, в който е разписано, че при кризисни ситуации разпорежданията на служителите на НСО са задължителни за охраняваното лице, независимо колко висока длъжност заема то.

"Не може да слезе от колата. Втория път, когато се затвори вратата, аз съм категоричен, вратата е била заключена моментално. НСО в такива ситуации действа по процедура. И аз съм категоричен - в този случай Михаела Доцова не е нарушила нито закона, нито моралните норми", допълни премиерът.

За арестите на знакови кметове от ДПС, като този на Белица - Радослав Ревански, Радев каза, че очаква резултатите от разследването.

"Надявам се, че този път и полиция, и разследващи, и най-вече - прокуратурата и съда, ще бъдат обективни. Това го чухте и от окръжните прокурори в Бургас, става дума за ясни доказателства, които те са придобили по време на това разследване. Повече не мога да коментирам", обясни той.

"Не е въпрос само за арестувани един-двама. Показания и разпити се правят на много хора, обвързани с тези обществени поръчки. На база на техните признания и показания, доколко те ще бъдат искрени и смели, призовавам за повече смелост и очаквам все повече хора да започнат да говорят. Затова е и притеснението у някои политически лидери, че все повече хора ще започнат да говорят какво се е случило и как се е грабело", каза още премиерът.

За свалянето на някои сатирични страници от социалната мрежа "Фейсбук", той бе категоричен, че правителството няма общо. "Ние с хумор, сатира и забава в черни краски, не се занимаваме. Ако докладите към МЕТА са станали прекалено много за нарушаване на елементарна етика - това е друг въпрос", допълни той.

На влизането го спря гражданин с въпрос кога ще бъде ремонтирано читалище "Отец Паисий" в близост, което по негови думи се руши. Премиерът обеща да зададе въпроса на кмета на София Васил Терзиев, с когото скоро имал среща.