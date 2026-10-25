Жена е вписана в състава на СИК в Руен без да е дала съгласие

Жена от община Руен е подала жалба до Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас, след като открила името си сред публикуваните списъци с членове на секционните избирателни комисии. Тя била посочена като заместник-председател на комисия в село Топчийско, без да е предоставяла личните си данни за тази цел.

Според жената с включването ѝ в списъка е нарушен Законът за защита на личните данни.

От РИК – Бургас обясниха, че не разполагат с правомощия да разглеждат подобни сигнали, съобщава БНТ. Жалбата е изпратена и до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган да се произнесе по случая.