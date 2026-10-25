ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иванчо обяснява защо избирателните секции са в учи...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23801299 www.24chasa.bg

Жена е вписана в състава на СИК в Руен без да е дала съгласие

Емили Стоичкова
2052
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Машина за гласуване снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Жена от община Руен е подала жалба до Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас, след като открила името си сред публикуваните списъци с членове на секционните избирателни комисии. Тя била посочена като заместник-председател на комисия в село Топчийско, без да е предоставяла личните си данни за тази цел.

Според жената с включването ѝ в списъка е нарушен Законът за защита на личните данни.

От РИК – Бургас обясниха, че не разполагат с правомощия да разглеждат подобни сигнали, съобщава БНТ. Жалбата е изпратена и до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган да се произнесе по случая.

Машина за гласуване снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите на живо с Диляна Ценова и Георги Милков - начало в 19 часа