Димитър Петров, ПБ: Гласувах за президент, способен да обедини българската нация

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Народният представител Димитър Петров от „Прогресивна България" (ПБ) упражни правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент на Република България. Той заяви, че е гласувал за държавен глава, който да обединява нацията и да поставя националните интереси над политическите съображения.

„Гласувах за президент, способен да обедини българската нация и да постави националните интереси над всякакви политически съображения", посочи Петров.

По думите му страната има нужда от държавен глава, който да продължи да отстоява българския национален интерес, да работи за ефективни институции и да гарантира сигурността на страната и нейните граждани.

„Гласувах за личност, която уверено и достойно ще отстоява гласа на България на международната сцена и ще защитава интересите ни пред нашите външнополитически партньори", заяви народният представител.

Той изрази надежда следващият президент да продължи да вдъхва гордост у българските граждани с работата си и с действията на президентската институция.

Петров призова и останалите граждани да упражнят правото си на глас.

„Гласувайте и вие! Нека днес заедно направим избор в името на сигурността и достойното бъдеще на България – избор, с който и следващите поколения да се гордеят", призова той.