Рекорд! 110 000 бюлетини доставени в секция, където гласуват 200 души

Рекордно количество бюлетини - 110 000 са доставени в секция, където гласуват от 80 до 200 души. Това са бюлетини колкото за един областен град. Те са доставени за секция 45 в район "Средец", в 24 МИР - София.

В тази СИК , според избирателния списък, са регистрирани близо 100 хил. избиратели. Почти всички са чужденци получили българско гражданство, като основната част са от РС Македония. При получаване на българските лични документи се вписва служебен адрес в България на ул. "Леге" 6, където е администрацията на Район Средец.

На всички избори досега в тази секция гласуват около 80 души, които са живеещи в района столичани. Само на последните парламентарни избори през април т. г. са гласували рекордните 200 избиратели. Чужденците с българско гражданство никога не идват да гласуват. Въпреки това те се водят в избирателния списък и з тях трябва да се осигурят достатъчно бюлетини, както за всички останали секции в страната. На предишни избори кметът на района Трайчо Трайков е подавал молба до ЦИК да не се отпечатват толкова много бюлетини, защото трудно се пренасят, съхраняват и след това се бракуват.

"За първи път ЦИК не се съобразява с изричната ни писмена молба да не доставят всичките 110 хиляди хартиени бюлетини за секция 43! Това е секцията, където право да гласуват имат всички придобили българско гражданство със служебен адрес на ул. "Леге" 6, където е администрацията на Район Средец. От тях обикновено гласуват под 80 човека. Виждате бюлетините на снимката - ще трябва да ги съхраняваме месеци наред след изборите, както изисква законът", написа кметът във фейсбук и публикува снимка. Допълва, че е ядосан за "ненужния разход". Пресметнал е, че по 17 цента за бройка, това са си към 19 хил. евро. "Точно толкова търсим в момента за основен ремонт на постоянно чупещите се асансьори на Орлов мост", допълва Трайков.

В тази секция през септември 2024 г. е имало 83 400 избиратели по списък, през април т. г. са станали 97 421 души.

Такива големи секции има и в община Благоевград, където са с постоянен адрес хиляди македонци с българско гражданство. С. Бело поле е рекордьор, където през годините избирателният списък е стигал до 15 000 души. В последните години броят им намалява и на тези избори са се "стопили" до около 8400.