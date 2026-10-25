Бойко Борисов: Ще гласувам до края на деня. Непоискана подкрепа сега не даваме

Ниската избирателна активност идва поради липса на един кандидат, който да става за обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Няма такъв. ГЕРБ не бойкотират. Днес като ги пусна всеки, който иска ще отиде да гласува.

Това каза от Кюстендил Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ е в града за поредното включване от младежката академия на партията "Новите умове". в изборния ден с него са бивши министри и народни представители от партията като екс премиерът Росен Желязков, Красимир Вълчев, Владислав Горанов, Росица Кирова и др.

В крайна сметка Борисов с усмивка потвърди пред журналистите, че до края на деня ще отиде да гласува.



"Денят е дълъг, ще гласуваме, когато си свършим работата, И аз ще гласувам, когато преценя", лаконичен бе лидерът на ГЕРБ.

А на въпрос дали партията му ще даде подкрепа за някой от кандидатите за балотажа, той каза че първо трябва да мине първия тур и дори се пошегува в стил Валери Божинов: "Втория (тур - б.р.) ще е като първия".

"Оставили сме партията, понеже от никой нямаме поискана подкрепа, всеки да прецени за кой да гласува, или не.

Непоискана подкрепа за никой не давам - след това или ще ни завлекат в неуспеха си, или ще ни припишат загубата си, еднакво лошо е", обясни Борисов.

Ако поискат подкрепа за втория тур, тогава ще събера партията, ще вземем решение, каза той.

Борисов отрече да има отлив от партията. "С всеки изминат ден правителството показва, че не може да се справи с основните неща: цени, сигурност, горива и всичко останало. Новите ни надежди предлагат нещо много просто, което трябваше да бъде направено още преди месец-два, посочи той и отбеляза: "при нас нафтата беше 2 лв., сега е 2,20 лв., същото е за всеки енергоносител – ток, газ, бензин, дизел, включително и вода". "Имат 131 депутати – намаляват ДДС от 20% на 9% и тогава цените падат. Кабинетът "Желязков" държеше рафинерията на почти нулева печалба. Сега ви бъркат два пъти в джоба – веднъж рафинерията генерира големи печалби, и втори път от вдигането на цената на горивата, защото съществена част са акцизите и ДДС. Пълнят бюджета от вашите джобове и населението усеща колко обеднява. Според Евростат сме с най-скъпите горива в Европа, при положение че имаш рафинерия и море, по което да докараш нефт", гневен е лидерът на ГЕРБ. "Тая спекула я прави държавата. И ако е спекула, се прави от правителството, не от бензиностанциите. Това е проблемът на сегашните управляващи и затова се дразнят. Ние им говорим политически, те ни казват, че сме арогантни", добави той.

От Кюстендил той обяви, че вече е готов с кабинета си в сянка.

"Проведохме заседание на Министерския съвет по различни актуални теми. Ще продължим тоя спор докато излъчим най-добрите от екипите. В Кюстендил вече имаме кабинет в сянка с по 5-6 човека. В страната имаме още хора, тук са 96 човека. С всички ментори - опитни министри, председатели на комисии в НС, които демонстрират сплав между новите, опитните и подготовката ни. Трябва да ви кажа, че дадоха толкова много добри предложения, които действително ме правят оптимист, че имаме един много силен отбор и, когато дойде време, и ако народът каже, да се върнем в управлението с подготвени хора, които да знаят какво да правят", каза Борисов.

Той обясни и защо липсва от заседания на парламента - като лидер на ГЕРБ работата му е да подготвя партията. В Народното събрание пък гласът на опозицията не се чувал по никакъв начин. Няма едно предложение на опозицията прието, дори не се свикват заседания, въпреки събраните подписи, възмути се той. Просто губене на време, добави още депутатът.

Възмути се от реплика на журналистка, че негови познати били убити, защото го връщали с 20-30 години назад. Напомни, че е бил политически опонент със Слави Бинев и партията му ГОРД, който имал ортаци в сегашните политически кабинети.

"За Илиян Филипов покрай стадиона сме се виждали, Темелков (бившият зам.-кмет на Пловдив, който също е в Кюстендил - б.р.) го питайте за кой гласуваха, за кой агитираха, с кой ходеха на мач.

За всичко аз ли съм виновен на тия хора, че са некадърни, аматьори", гневен бе Борисов.

Той отново разкритикува председателката на парламента Михаела Доцова за реакцията й при падането на журналистката Соня Колтуклиева. И напомни, че ГЕРБ свалиха Вежди Рашидов и Димитър Главчев като шефове на НС, първият заради реплика, а вторият заради изключения микрофон на тогавашната лидерка на БСП Корнелия Нинова.

Не одобри и отношението към гарда от НСО и ареста му. Попита защо има такова унижение към личността като направи препратка към собствения си арест преди няколко години.

"Това е като в лагерите едно време. Те са същите хора", каза той. БОрисов се възмути и от зрелищните арести на кметове, включително и от ДПС, като подчерта, че не ги защитава.

"150 души пазят човек 50 кила и го извеждат с белезници, да не избяга. От кого да избяга? Само, за да го унижават. Показност, която в момента демонстрират. Той ще е там с една призовка, сам отива и ще го задържат. Но да се унижи личността, да се покаже превъзходството, силата на властта. Това е комунистическата... Едно време така са унижавали хората", коментира лидерът на ГЕРБ.

Той добави, че не познава "момчето от НСО", което участваше в инцидента с Доцова и Колтуклиева. Предположи, че може да се е притесните, на не е "натренирал", може и да е виновен, но не може да го извлечеш така демонстративно, за да "скриеш другите".

Лидерът на ГРЕРБ е категоричен: няма сглобка сега.