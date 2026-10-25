Васил Терзиев: Гласувах за сигурна и стабилна България в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Гласувах за сигурна и стабилна България в Европа", заяви кметът на София Васил Терзиев, след като упражни правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент.

От следващия държавен глава Терзиев очаква смелост, тъй като според него тя силно липсва в българската политика. Кметът се надява седмият президент на България да мисли в дългосрочен план и последователно да взема трудните решения, необходими за изграждането на сигурна, стабилна и просперираща страна.

Терзиев призова гражданите да гласуват, определяйки участието във вота като основа на демокрацията, предава БТА.

„Когато имаш възможност, да използваш гласа си, иначе нямаш право да се оплакваш от крайния резултат", заяви той.