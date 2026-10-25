Избирателната активност в Пловдив към 11 часа - под 5%, в областта е малко по-висока

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Най-много гласоподаватели са упражнили правото си на вот в община Лъки, а най-малко - в Раковски

Към 11 часа избирателната активност на вота за президент в Пловдив е 4,65%, а в областта - 5,30%, съобщиха от областната администрация.

Най-висока активност сред шестте района в града е отчетена в "Западен" - 5,90%, следван от "Централен" с 5,69% и "Северен" с 5,18%. В "Тракия" до урните са отишли 4,67% от имащите право на глас, а в "Южен" - 3,97%. Най-слаб е интересът към вота в район "Източен", където активността е едва 2,70%.

Най-голяма част от имащите право на глас в областта са отишли до урните в община Лъки - 10,55%. Следват Карлово с 8,85% избирателна активност, Брезово със 7,76% и Хисаря със 7,66%.

В Сопот данните на този етап посочват 6,51%, в Съединение - 5,78%, в "Марица" - 5,65%, в Първомай - 5,52%, в Калояново - 5,50%, а в "Родопи" - 5,35%.

Под 5% е активността в Перущица - 4,85%, Стамболийски - 4,47%, Куклен - 4,41%, Садово - 4,38% и Кричим - 3,98%. Най-ниска активност в областта е отчетена в община Раковски - едва 2,79%.