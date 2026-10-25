6,83% е избирателната активност в област Смолян към 11 часа, интересът към вота е вял

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6,83% е избирателната активност в област Смолян към 11:00 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК). Правото си на глас са упражнили 6354 души.

Най-висока е активността в община Неделино – 8,74%, а най-ниска е в Доспат – 4,22%. В община Смолян избирателната активност е 5,84%.

За сравнение, към този час на изборите за президент и вицепрезидент през 2021 г. до урните са отишли 8,62% от избирателите.

Общо 93 087 са избирателите в 22-ри МИР – Смолян, които могат да упражнят правото си на глас в 268 секции. Допълнително са образувани три подвижни секционни избирателни комисии на територията на общините Мадан, Рудозем и Баните.

В 130 секции в областта, в които има над 300 гласоподаватели, ще се гласува само с машина. В 15 от секциите, където избирателите са над 780, са осигурени по две машини.

Общо 507 служители на МВР са ангажирани с опазването на сигурността и обществения ред в област Смолян по време на президентските избори. От тях 374 са служители на Областната дирекция на МВР – Смолян, а останалите са от структурите на „Гранична полиция", пожарната и жандармерията.

В началото на изборния ден са възникнали незначителни технически затруднения, които бързо са били отстранени.

В първа секция в Мадан е имало проблем със захранването, но машините вече функционират нормално.

В община Баните в две секции временно е намален съставът на комисиите, след като член на едната е бил транспортиран до болница, придружен от съпругата си, която е била член на друга секционна комисия. На тяхно място са назначени нови членове.