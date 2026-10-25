Избирателната активност към 11 ч.: Най-висока е в Трекляно, най-ниска – в Кърджалийско (Обновена)

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Избирателната активност към 11:00 часа на изборите за президент и вицепрезидент е различна в отделните области на страната. В Ямболско тя е 7,38%, в Монтанско – 7,24%, във Великотърновско – 7,02%, в Смолянско – 6,83%, в Кюстендилско – 6,02%, в Силистренско – 5,85%, в Добричко – 5,86%, в Плевенско – 5,74%, в Шуменско – 5,52%, в Разградско – 5,46%, в Пазарджишко – 5,06%, в Сливенско – 4,83%, в Благоевградско – 4,54%, а в Кърджалийско – 2,55%.

В област Кюстендил активността е 6,02%, в Добричко – 5,86%, в Хасковско – 5,84%, в Разградско – 5,46%, а в Сливенско – 4,83%.

В Кърджалийско са гласували 2,55%

Към 11:00 часа в област Кърджали правото си на глас са упражнили малко над 7000 души от над 274 000 избиратели, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева.

Най-висока е активността в община Черноочене – 4,34%, а най-ниска в Джебел – 2,19%. В Джебел са гласували 551 души, докато най-много избиратели в сутрешните часове са отишли до урните в община Кърджали – 2463.

Изборният процес във всички секции протича нормално. В РИК е постъпила една жалба за работещо дигитално табло в Момчилград, излъчващо предизборна агитация. По сигнала се извършва проверка.

В Хасковско активността е 5,84%

В област Хасково до 11:00 часа са гласували 13 143 души от общо 225 051 избиратели, или 5,84%, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Най-висока е активността в община Ивайловград – 10,47%, а най-ниска в Стамболово – 3,76%. В областния център Хасково са гласували 5,51% от имащите право на глас.

За сравнение, на първия тур на президентските избори на 14 ноември 2021 г. активността в страната към същия час е била 8,59%.

В Сливенско са гласували 4,83%

Избирателната активност в област Сливен към 11:00 часа е 4,83%, съобщи говорителят на РИК – Сливен Петър Тодоров. На предходните президентски избори към същия час тя е била 10,35%.

Право на глас в областта имат 170 477 души, а образуваните секционни избирателни комисии са 292.

В РИК е постъпила една жалба за струпване на хора пред Четвърто основно училище в Сливен заради затваряне на единия вход поради ремонт. Комисията е изпратила представители на място. Ситуацията вече е овладяна и няма забавяне на изборния процес.

Всички 250 машини за гласуване в областта работят. Имало е лек проблем с машина в село Гергевец, който е бил отстранен. В котленското село Дъбова е имало забавяне при връзката с комисията заради липса на мобилно покритие. На места избиратели са срещнали затруднения при прелистването на страниците на машините, но членовете на секционните комисии са им оказали съдействие.

Общо 534 служители на Областната дирекция на МВР – Сливен, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и други структури са ангажирани с охраната и опазването на обществения ред в изборния ден.

В Кюстендилско активността е 6,02%

В област Кюстендил са гласували близо 7500 души, или 6,02% от избирателите, съобщи председателят на РИК Денис Христов. В областния град активността е 4,97%.

Най-висока е тя в община Трекляно – 21,43%. В Невестино са гласували 15,28%, в Кочериново – 11,02%, в Бобов дол – 9,07%, в Бобошево – 9,03%, в Рила – 7,87%, в Дупница – 6,13%, а в Сапарева баня – 5,89%.

Изборният ден в областта протича спокойно. Няма регистрирани проблеми, жалби или сигнали, както и затруднения с машините за гласуване.

В Ямболско са гласували 7,38%

В област Ямбол активността към 11:00 часа е 7,38%. Правото си на глас са упражнили 7648 от общо 103 590 избиратели, съобщиха от РИК.

На първия тур на президентските избори през ноември 2021 г. активността в областта към този час е била 9,74%.

Най-висока е активността в община Болярово – 25,51%, а най-ниска в община Елхово – 5,66%. В Стралджа са гласували 11,71% от избирателите, в община Тунджа – 7,73%, а в Ямбол – 6,25%.

В областта се гласува в 216 секции. В 136 от тях вотът се упражнява с машини, а в останалите 80 – с хартиени бюлетини. В началото на изборния ден машина в секция в село Калчево, община Тунджа, не е стартирала въпреки намесата на техник и се е наложило да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

В Добричко активността е 5,86%

В област Добрич към 11:00 часа са гласували 10 011 души от общо 170 746 избиратели, или 5,86%, съобщиха от областната администрация.

Най-висока е активността в община Шабла – 10,33%. Следват Каварна със 7,52%, община Добричка с 6,39%, Балчик с 6,24%, Генерал Тошево с 6,18% и град Добрич с 5,95%. В Крушари са гласували 5,49% от избирателите. Най-ниска е активността в Тервел – 2,87%.

В областта са разкрити 349 избирателни секции, включително две подвижни секционни комисии – по една в общините Добрич и Добричка.

**В Разградско са гласували 5,46%**

Избирателната активност в област Разград към 11:00 часа е 5,46%. Правото си на глас са упражнили 7213 от общо 132 139 избиратели, съобщиха от областната администрация.

Най-висока е активността в община Самуил – 9,28%, където са гласували 858 души. В община Разград са упражнили правото си на глас 3189 души, или 6,3%. В Кубрат са гласували 950 души (5,15%), в Цар Калоян – 270 (4,43%), в Завет – 469 (4,26%), в Исперих – 1076 (4,07%), а в Лозница – 401 души (3,89%).

Изборният процес протича нормално, съобщи председателят на РИК Силвия Великова. Постъпила е една жалба за предполагаемо нарушение в лознишкото село Тръбач. В сигнала се твърди, че председателят на секционната комисия е придружил избирател. Проверката е приключила и предстои комисията да разгледа събраните материали и да се произнесе в законовия срок.

Избирателната активност във Варненско е 5.73%, своя вот са дали 23 400 от имащите това право.

Най-висока избирателна активност има в общините Аврен, Бяла, Ветрино, Аксаково, Вълчи дол. Там са гласували 7-9 процента от избирателите. Най-ниска е избирателната активност в община Долни чифлик - 4.38%.

В Силистренско активността е 5,85%

Към 11:00 часа в област Силистра са гласували 5,85% от избирателите, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Теодора Тодорова.

Най-висока е активността в община Алфатар – 13,55%. Следват Силистра с 6,96%, Ситово с 6,83%, Тутракан с 5,92% и Главиница с 5,91%. По-ниска е активността в Кайнарджа – 3,8%, а най-ниска е в Дулово – 3,17%.

До момента няма жалби и сигнали за нарушения. Машината за гласуване в една от секциите в Силистра е спряла да работи и вотът там е продължил с хартиени бюлетини.

Във Великотърновско са гласували 7,02%

Във Великотърновския избирателен район към 11:00 часа правото си на глас са упражнили 14 011 души от общо 199 548 избиратели, или 7,02%, съобщи председателят на РИК Христо Денев.

Най-висока е активността в община Сухиндол – 10,72%, следвана от Велико Търново с 8,25%. Най-ниска е в Горна Оряховица – 5,62%, а в останалите общини средната активност е над 6%.

В РИК не са постъпвали жалби. В началото на изборния ден е имало затруднения с машините заради проблеми със захранването, но те са отстранени и гласуването протича нормално.

В Пазарджишко активността е 5,06%

В област Пазарджик към 11:00 часа са гласували 11 741 души от общо 231 978 избиратели, или 5,06%, съобщиха от Районната избирателна комисия.

Около 8% е активността в общините Лесичово, Белово и Стрелча. Най-малко избиратели са гласували в Ракитово – 2,79%. В областния център Пазарджик активността е 5,17%.

До момента в РИК – Пазарджик, няма постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

В Плевенско са гласували 5,74%

Избирателната активност в област Плевен към 11:00 часа е 5,74%. Правото си на глас са упражнили 12 821 души от общо 223 590 избиратели, показват данните на РИК.

На първия тур на президентските избори на 14 ноември 2021 г. активността към същия час е била 8,25%. Тогава до урните са отишли 19 332 души от общо 234 281 избиратели.

Днес в областта се гласува в 388 секции. В 334 от тях вотът е машинен, а в 54 – с хартиени бюлетини. Сред секциите има 12 с подвижна избирателна кутия, четири в болнични заведения и две в затворите в Плевен и Белене.

В Благоевградско активността е 4,54%

В Първи избирателен район – Благоевград, към 11:00 часа са гласували 4,54% от избирателите, съобщи председателят на РИК Йоана Лозанова-Паланкова.

Най-висока е активността в община Симитли – 10,13%, следвана от Банско с 10,09%. Най-ниска е в Петрич – 1,34%, и Якоруда – 1,78%.

В останалите общини активността е: Разлог – 6,42%, Сандански – 6,47%, Гоце Делчев – 5,31%, Сатовча – 4,91%, Благоевград – 4,07%, Струмяни и Хаджидимово – по 3,72%, Гърмен – 2,99%, и Белица – 2,72%.

В началото на изборния ден е имало проблеми с три машини, които вече са отстранени. Всички устройства в областта работят. В 443 секции се гласува машинно, като в 55 от тях има по две машини.

Имало е и неявили се членове на секционни избирателни комисии. Част от тях са се явили преди 8:00 часа, а в други случаи са направени замени. Общият им брой е под 15 за областта, като са сменени членове на СИК в Петрич, Сандански, Сатовча, Гоце Делчев, Хаджидимово, Благоевград и Гърмен.

До момента в РИК – Благоевград, няма постъпили жалби и сигнали, свързани с изборния процес.

До момента няма сигнали за технически проблеми с машините за гласуване.