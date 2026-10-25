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По-ниска избирателна активност в област Стара Загора до 11 часа в сравнение с президентските избори преди 5 години

Ваньо Стоилов

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Адвокат Яна Иванова, председзател на РИК в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов

Машините във всички секции с машинно гласуване работят нормално

Общо 19 444 избиратели са упражнили правото си на глас в област Стара Загора до 11 часа на днешните президентски избори, което означава избирателна активност от 6,92 на сто. За сравнение - на последните  президентски избори през 2021 г. към същия час активността в областта е била 8,69 процента. Това съобщи председателят на РИК в Стара Загора адвокат Яна Иванова. 

Общо 280 923 са гражданите, включени в избирателните списъци, те гласуват в 492 избирателни секции..

Данните по общини сочат най-висока избирателна активност в община Опан, там са упражнили правото си глас 14.83  на сто от гласоподавателите – 277 от общо 1868 души.

Най-ниска към 11 часа е била избирателната активност в община Мъглиж - 4, 26 на сто. Там 410 души са отишли до урните от всичките по списък 9 620 избиратели.

В община Стара Загора избирателната активност е 7,51 на сто, което означава, че са гласували 10 345 избиратели от общо 137 727 души в избирателните списъци.

До момента в РИК няма постъпили сигнали за нарушения и жалби, всички машини в секциите, където се гласува машинно, работят нормално, каза още Яна Иванова. 

Малък проблем и имало в 34-а избирателна секция в Стара Загора, където от избирателната ксмисия са пропуснали да впишав в избирателните списъци номерата на личните карти на 19 души, упражнили правото си на глас. Тъй като са вписани ЕГН-тата на тези хора и те са са подписали в избирателни списък, след като са грасували, приемаме, че вотът им не е опорачен, уточни председателят на РИК. Любопитното е, че за тови пропуск обърнал внимание на членовете на СИК един от тласоподавателите в секцията, който го забелязал. 

Адвокат Яна Иванова, председзател на РИК в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов

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