Малко по-висока от средната за страната е избирателната активност във Врачанско

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Според данните на РИК във Враца 7,78 на сто е избирателната активност в областта на изборите за президент и вицепрезидент на България към 12 ч.

Общият брой на избирателите в областта е 146 303 според утвърдените списъци.

Традиционно за областта най-висока е избирателната активност е отчетена

в община Борован – 10,63%.

Следват община Хайредин с 9,07% и община Мездра с 9,06%. В община Роман активността е 8,74%, в Криводол – 8,45%, а в Козлодуй – 8,14%. В община Враца до урните са отишли 6,94% от избирателите, в Мизия – 6,61%, в Оряхово – 6,59%, а в Бяла Слатина – 5,58%.