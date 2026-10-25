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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23801583 www.24chasa.bg

Българите в Белгия със слаб интерес към изборите спрямо април

Симона Димитрова

[email protected]

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Избори СНИМКА: Румяна Тонева

Българските избиратели в Белгия днес имат възможност да гласуват в 16 изборни секции, като до обяд гласуването преминава спокойно и при видимо по-слаб интерес в сравнение с парламентарните избори през април.

На днешните избори има възможност за гласуване с два пъти повече машини, отколкото преди половин година. Промененото изискване за попълване и подписване пред секционните комисии на декларациите на избирателите, които не са заявили предварително своето намерение да гласуват, не създава опашки и затруднения в Постоянното представителство (ПП) на България към ЕС в Брюксел, осигурени са необходимите условия, видя кореспондентът на БТА.

С машини днес може да се гласува в столичните квартали "Етербек" и "Скарбек", в Антверпен и в Гент, както и в двете изборни секции в съседен Люксембург. Общо в Белгия и Люксембург работят 18 избирателни секции - с една по-малко, в сравнение с последните избори за народни представители.

Избори СНИМКА: Румяна Тонева

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