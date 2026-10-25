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Към 11 ч в МВР са получени 160 сигнала за купуване на гласове

Надежда Алексиева
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Избори СНИМКА: Румяна Тонева

Общо 193 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са постъпили в структурите на МВР към 11:00 часа на 25 октомври.

От тях 160 са за купуване на гласове, 9 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот, а 23 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Съставени са 1259 предупредителни протокола по  Закона за МВР.

В Министерството на вътрешните работи работи денонощна телефонна линия за сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с отговорностите на ведомството по време на изборния процес. Сигнали се приемат на телефон 02/90 112 98, както и на електронен адрес [email protected].

Избори СНИМКА: Румяна Тонева

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