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Не се стресирайте от числата за вота, вижте тези малки сладки кученца (Видео, галерия)

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Те още си избират кандидат

Днес избираме президент. 27 двойки се борят за нашите гласове. Напрежението расте, драги читатели! Кой ще бие?

Ние обаче не можем да споделим с вас как върви надпреварата. Забранено ни е да ви информираме. Но искаме да ви помогнем да се освободите от стреса и напрежението на неизвестността. Според последни проучвания най-много за това помагат малки сладки кученца. Така съобщи финландската обществена телевизия. Затова днес ще ви залеем със снимки на симпатични бебоци.

Те ще ви поведат към вайбър канала ни, където ще видите числата от изборите за президент. Какво се случва в 12,30 ч. вижте тук.

Те още си избират кандидат
Лиза се чуди за кого да гласува
Те още си избират кандидат
Лиза се чуди за кого да гласува
Те още си избират кандидат
Лиза се чуди за кого да гласува
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

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