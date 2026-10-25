141 българи гласуваха до 11 ч в Северна Македония

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Изборите за президент и вицепрезидент на България в седемте избирателни секции в Северна Македония започнаха навреме и протичат без проблеми.

До 11 ч. местно време (12 ч. българско) правото си на глас са упражнили 141 български граждани, показват данните на секционните избирателни комисии (СИК).

В посолството на България в Скопие са гласували 41 избиратели, в Генералното консулство в Битоля - 17 гласоподаватели са подали своя глас, 20 са гласували в Охрид, 18 в Струмица, 16 в Кавадарци, 14 в Прилеп. В Кочани, където за пръв път има открита секция, са гласували 15 български граждани, пише БТА.

Изборният ден, който продължава до 20.00 ч. (21 ч. българско време), преминава спокойно.