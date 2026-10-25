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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23801788 www.24chasa.bg

Възмутени читатели: Пращат хората с увреждания да гласуват в мазето!

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Вижте къде пращат хората с увреждания да гласуват в 26 СУ "Йордан Йовков", кв. Княжево в София.

 Ето така е организирано упражняването на правото на глас на хората с увреждания в един столичен район - в приземния етаж, последната възможна секция. И ни изпратиха снимки от 26 СУ "Йордан Йовков", кв. Княжево в София. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вижте къде пращат хората с увреждания да гласуват в 26 СУ "Йордан Йовков", кв. Княжево в София.
Вижте къде пращат хората с увреждания да гласуват в 26 СУ "Йордан Йовков", кв. Княжево в София.
Вижте къде пращат хората с увреждания да гласуват в 26 СУ "Йордан Йовков", кв. Княжево в София.
Вижте къде пращат хората с увреждания да гласуват в 26 СУ "Йордан Йовков", кв. Княжево в София.
Вижте къде пращат хората с увреждания да гласуват в 26 СУ "Йордан Йовков", кв. Княжево в София.
Вижте къде пращат хората с увреждания да гласуват в 26 СУ "Йордан Йовков", кв. Княжево в София.

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