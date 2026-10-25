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Токът спря в три села в Хасковско, батериите на машините за гласуване издържат до 3 часа

Емили Стоичкова
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Машина за гласуване снимка: Георги Палейков

Токът е спрял в 10:50 ч. в селата Пътниково, Бял кладенец и Светослав в община Стамболово. Батериите на машините за гласуване могат да осигурят работа до три часа, като от Районната избирателна комисия (РИК) – Хасково се надяват електрозахранването да бъде възстановено в този срок, съобщава bTV. 

По-рано е имало кратко прекъсване на тока и в една от секциите в Минерални бани, но проблемът вече е отстранен, съобщи председателят на РИК – Хасково Ина Вескова.

Към момента изборният ден протича нормално, без сигнали за изборни нарушения и подадени жалби. Единствената машина за гласуване, която е излязла от строя тази сутрин, е била в секция 130 в хасковското село Елена.

Машина за гласуване снимка: Георги Палейков

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